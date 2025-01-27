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في خطوة تاريخية.. دولة عربية تدشن مركزا متطورا لإنتاج أدوية السرطان

في خطوة تاريخية.. دولة عربية تدشن مركزا متطورا لإنتاج أدوية السرطان
الإثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

أطلقت دولة عربية مركزا متطورا لإنتاج أدوية السرطان بأرقام قياسية في خطوة تهدف إلى تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة في البلاد.

العالم - علوم وتكنولوجيا

وقام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري، سيفي غريب، بتدشين وحدة جديدة لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان في مدينة سيدي عبد الله الجزائرية.

وأكد غريب لدى معاينته مركز التكافؤ الحيوي على رفع وتيرة إنجاز دراسات التكافؤ الحيوي في المركز‏ التابع لمجمع صيدال.

وتصل الطاقة الإنتاجية لهذه المنشأة، التي ستدخل فورا حيز الإنتاج، إلى 5 ملايين وحدة سنويا، كما تم استثمار 7 ملايين دولار في هذه الوحدة التي من شأنها توفير 30 منصب شغل مباشر.

وينتظر أن يتم توفير 25 منتجا خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها 8 تم إطلاق إنتاجها، بنسبة إدماج تقدر بـ 90%.

وبحسب موقع الشعب الجزائري، فإن المركز يهدف إلى تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى الجزائريين وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة، كما تطمح إلى تصدير منتجاتها إلى دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

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