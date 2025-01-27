الضفة علی صفيح ساخن وحماس تدعو الی مزيد من الاشتباك مع الاحتلال

العالم - فلسطين

وكانت القناة الـ14 الإسرائيلية أفادت بأن المستوى السياسي وجّه بتوسيع العملية العسكرية إلى مناطق أخرى بالضفة الغربية، دون ورود تصريح رسمي بذلك.

وقد استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلية بطائرة مسيرة سيارة في مدخل شارع نابلس قرب مخيم نور شمس شرق طولكرم شمالي الضفة الغربية، أدى الى اشتعال النيران فيها واستشهاد رامز ضميري وإيهاب أبو عطيوي من قيادات القسام الجناح العسكري لحركة حماس وقد أقر متحدث الجيش الاسرائيلي بقصف السيارة خلال عملية مشتركة مع جهاز الشاباك.

ونعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القائد القسامي إيهاب أبو عطيوي والقسامي رامز ضميري اللذين استشهدا في عملية اغتيال في مخيم طولكرم.

وأضافت حماس أن اغتيالهما تأكيد على استمرار جرائم الاحتلال، مشيرة الى أن دماء الشهداء لن تذهب سدى كما دعت أهالي الضفة إلى مزيد من الاشتباك وتصعيد المقاومة.

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وذكرت مصادر أن جيش الاحتلال نفذ قصفاً جوياً ثانياً في طولكرم، في حين وردت أنباء عن ضحايا في القصف.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تحاصر مستشفى ثابت ثابت في مدينة طولكرم، وسط سماع أصوات إطلاق نار كثيف بمخيم طولكرم بعد أنباء عن تسلل قوات إسرائيلية خاصة.

وعلى وقع الاقتحامات لضاحية شويكة شمالي طولكرم بالضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين فلسطينيين فيما حلق الطيران الحربي في اجواء المدينة كما انتشرت قوات الاحتلال في أحياء عدة من المدينة ودفعت بتعزيزات عسكرية اليها.