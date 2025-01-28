تعليق رئيس الوزراء الألباني على تقارير عن تهجير أهالي غزة إلى بلاده

العالم-الاحتلال

وأضاف “لم أسمع شيئًا مزيفًا كهذا منذ مدة طويلة، وكان هناك الكثير من الأخبار المزيفة أخيرًا! هذا غير صحيح على الإطلاق”.

وأكد راما أن ألبانيا، التي تقع في قلب أوروبا، لا يمكنها القيام بأكثر مما يمكن أن تقوم به أي دولة أوروبية أخرى في مثل هذه القضايا، مشددًا على أن بلاده لم يُطلب منها، ولا يمكن أن تتحمل مسؤولية استقبال الفلسطينيين بهذا الشكل.

وقال “لكن دعوني أكن واضحًا، لم يطلب أحد من ألبانيا، ولا يمكننا حتى التفكير في تحمُّل أي مسؤولية من هذا القبيل”.

وختم رئيس الوزراء الألباني تصريحاته بالتمني والدعاء للشعب الفلسطيني بأن يُمنح الفرصة للعيش في دولته المستقلة.