ولاية ثالثة.. ترامب يثير الجدل بتلميحات حول انتخابات 2028

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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ترامب أمام أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي في إطار اجتماعهم السنوي الذي عقد في نادي الغولف التابع لترامب بالقرب من مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وأضاف: "جمعت ما يكفي من الأموال للسباق الانتخابي المقبل، أعتقد أنني لا أستطيع استخدامها بنفسي، لكنني لست متأكدا بنسبة 100% لأنني لا أعلم"، الأمر الذي أثار موجة ضحك لدى الحاضرين.

وتابع: "أعتقد أنه لا يسمح لي بالترشح مرة أخرى، لكنني لست واثقا، هل يمكنني الترشح مرة أخرى، مايك؟"، موجها سؤاله إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون.

وأكد ترامب أنه لا يريد أن يشارك جونسون في هذا النقاش.



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يذكر أن ترامب، الذي شغل منصب الرئيس بين عامي 2017 و2021 وفاز أيضا في انتخابات 2024 وتولى منصبه في 20 يناير، لن يتمكن دستوريا من الترشح مرة أخرى في انتخابات 2028.

حيث ينص الدستور الأمريكي على أن مدة الولاية الرئاسية هي أربع سنوات، ويحدد التعديل الدستوري الثاني والعشرون، الذي تم اعتماده عام 1951، أن الشخص الواحد لا يمكن أن ينتخب رئيسا لأكثر من فترتين سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.



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هذا وقدم أعضاء مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي قرارا من شأنه أن يسمح بإعادة انتخاب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لولاية ثالثة.

ويقترح القرار الذي قدمه الجمهوري آندي أوجلز من ولاية تينيسي، تعديل دستور الولايات المتحدة وزيادة عدد الفترات المحتملة في أعلى منصب في البلاد إلى ثلاث، بشرط ألا يكون المرشح قد خدم الرئاسة لفترتين متتاليتين. وجاء في مشروع القرار أنه "لا يمكن انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من ثلاث مرات، وكذلك إعادة انتخابه لفترة إضافية لفترتين متتاليتين".