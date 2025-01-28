بالفيديو.. رسائل قوية لنازحي غزة خلال رحلة عودتهم إلى شمال القطاع

العالم - مراسلون

ورصدت كاميرا العالم شارع "صلاح الدين" المكتظ بالمركبات المحملة بامتعة النازحين الذين يتوقون بالعودة، وينتظرون لحظه بلحظة دخول هذه المنطقة ليصلوا الى شمال القطاع بعد رحلة نزوح ومعاناة وكل فصول الحرب التي عاشوها في جنوب القطاع اثر العمليات العسكرية للجيش الاسرائيلي.

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وعبر عدد من الفلسطينيين عن فرحتهم بالعودة إلى بيوتهم في مناطق شمال غزة، والتوق للقاء الاهل والاقارب بعد تهجيرهم قسرا منها نتيجة الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي استمرت أكثر من 15 شهرا، مؤكدين تمسكهم بارضهم ومنازلهم رغم الدمار الكبير والشهداء والجرحى الذين سقطوا دفاعا عنها فغزة العزة ستبقى صخرة شامخة بوجه الاعداء.

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على الرغم من المعاناة والقهر والجراح والدمار والألم إلا أن هذه العائلات ما زالت حتى هذه اللحظة تتدفق عبر المركبات على شارع صلاح الدين للذهاب الى شمال القطاع للعودة الى مدينة غزة حيث منازلهم وذكرياتهم وما تبقى في شمال القطاع.