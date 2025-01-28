لبنان.. الجنوبيون يواصلون عودتهم إلى بلداتهم الحدودية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

المواجهة بين الأهالي وقوات الاحتلال جنوب لبنان مستمرة، حيث يواصل شعب المقاومة في اليوم الثالث من أيام التحرير زحفه من كل المناطق إلى القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة.

وأكد الأهالي أصرارهم على مواجهة الاحتلال بالأجساد والقبضات والحناجر، حتى تحرير جميع قراهم وبلداتهم، وإخراج المحتل منها، مشددين على أن لا تراجع قبل دحر العدو وتحرير آخر شبر من هذه الأرض المقدسة.

أهالي بلدتي عيترون وبليدا تجمعوا بالقرب منها بالتزامن مع اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على من يقترب من الساتر الترابي، كما تجمع أهالي كفر كلا وقطعوا طريق الخردلي احتجاجا على استمرار احتلال بلدتهم.

أهالي عيترون تجمعوا أيضا عند مدخلها الغربي لناحية رميش مع الجيش اللبناني بانتظار وصول فريق من فوج الهندسة لفتح الطرقات تمهيدا للدخول إليها.

وفي السياق نفسه توافدت عشرات العوائل اللبنانية إلى تخوم بلدة ميس الجبل، مؤكدين على استعدادهم لدخول بلدتهم ومنازلهم وإجبار جيش الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب منها.

ومن الحارة الغربية لبلدة عيتا الشعب حيث سطرت أعظم بطولات رجال المقاومة دخل أهل المقاومة إلى البلدة معلمين أن الحياة ليست بيوتا.. فالأخيرة يمكن تشييدها مجددا لكن الحياة موقف وكرامة.

وفي سياق الاعتداءات هاجمت طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعا لمدنيين لبنانيين في محيط بلدة يارون خلال محاولتهم العودة إلى منازلهم التي ما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها.

هذا بينما أفرج الاحتلال تحت الضغط الشعبي عن 11 لبنانيا كان جيش الاحتلال قد اعتقلهم في بلدة حولا ومركبا قبل يومين أثناء عودتهم إلى منازلهم.

وتشهد مناطق الجنوب اللبناني هبة شعبية كبيرة من قبل الأهالي حيث يحاول أهالي المنطقة الدخول إلى مناطقهم التي رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب منها بعد انقضاء مهلة الـ60 يوما التي تفرض عليه الخروج من كامل الأراضي اللبنانية التي احتلها خلال العدوان الأخير.

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