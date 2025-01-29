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صورة/ابو عبيدة يعلن أسماء اسرى الاحتلال المقرر الافراج عنهم غدا

صورة/ابو عبيدة يعلن أسماء اسرى الاحتلال المقرر الافراج عنهم غدا
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

في إطار صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى، أعلنت كتائب القسام عبر الناطق العسكري لها أبو عبيدة عن أسماء ثلاثة أسرى صهاينة سيتم الإفراج عنهم يوم الخميس 30 يناير 2025.

العالم-فلسطين

وأوضح أبو عبيدة في بيان أن الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم هم: أربال يهود، وآجام بيرغر، وجادي موشي موزسس، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود كتائب القسام لإتمام الصفقة وتنفيذ بنودها.

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وفي الجولة الثانية من تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، تم الإفراج عن 200 أسير فلسطيني مقابل إطلاق سراح أربع نساء إسرائيليات، حيث دخل الأسرى الفلسطينيون المفرج عنهم إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية وسط استقبال شعبي واسع.

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