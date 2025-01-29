صورة/ابو عبيدة يعلن أسماء اسرى الاحتلال المقرر الافراج عنهم غدا

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وأوضح أبو عبيدة في بيان أن الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم هم: أربال يهود، وآجام بيرغر، وجادي موشي موزسس، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود كتائب القسام لإتمام الصفقة وتنفيذ بنودها.

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وفي الجولة الثانية من تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، تم الإفراج عن 200 أسير فلسطيني مقابل إطلاق سراح أربع نساء إسرائيليات، حيث دخل الأسرى الفلسطينيون المفرج عنهم إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية وسط استقبال شعبي واسع.