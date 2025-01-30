سرايا القدس تنشر مشاهد للأسيرين 'جادي موزيس' و'أربيل يهود' قبيل الإفراج عنهما

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وأضاف أبو حمزة في تغريدة له: "وسيطلق سراحهما اليوم ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى".

وفي هذا السياق، نشرت سرايا القدس مشاهد للأسرى الإسرائيليين "أربيل يهود" و"جادي موزيس" المحتجزين لديهم خلال الإجراءات النهائية لعملية التسليم.

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من جهة أخرى، أعلن الناطق العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين أبو عطايا، أن ألوية الناصر صلاح الدين تشارك كتائب القسام وسرايا القدس في عملية تسليم الأسرى الجارية من أمام منزل القائد الشهيد يحيى السنوار.

,تزامن ذلك مع تجهيز “كتائب القسام” إجراءات الإفراج عن الأسيرة الثالثة من مدينة جباليا المدمرة، شمال قطاع غزة.

وفي كلا المكانين، ظهرت مركبات المقاومة الفلسطينية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وسط حشود فلسطينية من الأهالي الذي سيشهدون عملية تسليم الأسرى.

وفي جباليا، انتشرت مجموعات من “كتائب القسام” في مكان تسليم الأسيرة الثالثة، وسط المنازل المدمرة في المدينة.

ورُفعت الأعلام الفلسطينية، ولافتة علقتها “كتائب القسام” تحمل شعارات الألوية العسكرية في جيش الاحتلال، “الناحال، وكفير، وجفعاتي، و401″، التي تعرضت لكمائن قاتلة وتلقت خسائر فادحة خلال المعركة في شمال غزة.

وتُعد هذه الدفعة الثالثة في المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار، والتي بموجبها سيتم تحرير 110 أسرى فلسطينيين، 32 منهم من أصحاب المؤبدات ” السجن مدى الحياة”، و48 أسيراً من الأحكام العليا، كذلك 30 أسيراً من الأطفال.

وتضم دفعة المؤبدات المنوي تحريرهم اليوم، 16 أسيراً من حركة فتح، 11 من حركة الجهاد الإسلامي، اثنان من الجبهة الشعبية، واثنان من الجبهة الديمقراطية، وواحدٌ من حركة حماس.