القسام تسلم مجندة "إسرائيلية" للصليب الأحمر+فيديو

العالم _ فلسطين

وتمت مراسم الإفراج الأولى في مخيم جباليا، حيث سلمت كتائب القسام المجندة الإسرائيلية "آغام بيرجر" للصليب الأحمر من وسط الركام بمنطقة العلمي بمخيم جباليا، الذي دمره الاحتلال خلال حرب الإبادة، بحضور فلسطيني واسع.

وخرجت المُجنَّدة "بيرجر" من وسط ركام مخيم جباليا برفقة عناصر "وحدة الظل" في حركة حماس، ثم صعدت إلى المنصة التي جهزتها الحركة في المنطقة؛ لإتمام مراسم التسليم.

وبدت الأسيرة بصحة جيدة، بينما لوَّحت بيدها للجماهير الفلسطينية المتواجدة في المكان، وهي ترتدي زياً عسكرياً وتحمل هدايا حركة حماس.

وحمل مقاومو كتائب القسام أسلحة "تافور" الإسرائيلية، والتي كانوا قد اغتنموها خلال معركة طوفان الأقصى.

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أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، إتمام الإجراءات اللازمة لتسليم الأسرى الإسرائيليين في الدفعة الثالثة اليوم الخميس، من شمال وجنوب قطاع غزة، ضمن صفقة طوفان الأحرار.

وقال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، إنه تم إنهاء إجراءات تسليم كلاً من الأسرى "أربيل يهود" و "جادي موزيس"، وسيُطلق سراحهما اليوم في مدينة خانيونس.

وانتشر مقاومو سرايا القدس و كتائب القسام في منطقة تسليم الأسرى بخانيونس، وهي من أمام منزل القائد الشهيد يحيى السنوار.