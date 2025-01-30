بالارقام.. مراسل ’العالم’ يكشف تفاصيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

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وأضاف مراسلنا فارس الصرفندي، بان بين الاسرى الذين سيتم الافراج عنهم اليوم "زكريا الزبيدي" أحد قادة كتائب شهداء الاقصى في مخيم جنين وأحد الاسرى الذين نفذوا عملية النفق في سجن جلبوع، مشيرا الى ان صحيفة اسرائيل هيوم الاسرائيلية قالت انه لن يتم السماح لزكريا الزبيدي بالعودة الى مدينة جنين والبقاء في مدينة رام الله.

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وتابع أن أهالي الاسرى الفلسطينيين الذين سيتم الافراج عنهم بدأوا بالوصول الى مجمع رام الله الترويحي وهو المكان الذي حدد من قبل السلطة الفلسطينيه لاستقبال الاسرى المحررين.

وأنهت فصائل المقاومة الفلسطينية إجراءات تسليم الأسيرين الإسرائيليين أربيل يهود وغادي موسيس وسط إنتشار عسكريي مكثف في غزة.

وقال الناطق العسكري باسم سرايا القدس إنه سيطلق سراح الأسيرين ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

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قالت المصادر أنه من المرجح أن يتم تسليم الإسيرتين أربيل وموسيس من خان يونس جنوب القطاع، لأنهما بحوزة حركة الجهاد. وأن تسلم المجندة الإسرائيلية في جباليا شمال غزة، كونها محتجزة لدى حماس.

أما التايلانديون الـ 5 فسيسلمون من موقع ثالث. في حين أعلنت هيئة الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل ستفرج عن 110 أسرى فلسطينيين، 9 بينهم من غزة.