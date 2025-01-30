ابوعبیدة يعلن رسميا إستشهاد "محمد الضيف" وعدد من القادة

العالم - فلسطين

وأعلن أبو عبيدة، في كلمة مصورة، استشهاد عدد من قادة المقاومة أبرزهم، الضيف وعيسى، بالإضافة إلى قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية في القسام غازي أبو طماعة.

كما أعلنت القسام عن ارتقاء قائد ركن القوى البشرية في القسام رائد ثابت وقائد لواء خانيونس رافع سلامة، وذلك خلال معركة طوفان الأقصى.

ومن القادة الشهداء في كتائب الشهيد عز الدين القسام الذين أعلن أبو عبيدة عن استشهادهم: القائد أحمد الغندور أبوأنس قائد لواء الشمال، القائد أيمن نوفل أبو أحمد قائد لواء الوسطى.

وأكد أبو عبيدة: لم تتعرض منظومة كتائب القسام لفراغ قيادي ولو للحظة واحدة خلال معركة "طوفان الأقصى".

وأشار إلى أنه بعد استشهاد القادة، مجاهدونا استبسلوا أكثر وأكثر، وزادت دافعيتهم للقتال أكثر، فنحن نقاتل عن عقيدة والقائد يخلفه ألف قائد، مشددا: استشهاد القادة العظماء لن ولم يفت في عضدنا.