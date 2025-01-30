رفض طهران لتسييس برنامجها النووي

العالم - بانوراما

وخلال محادثة هاتفية مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، جدد عراقجي التأكيد على التزام إيران بمواصلة تعاونها مع الوكالة في إطار التزاماتها الدولية، وفي أجواء تقنية وبيئة مهنية بعيدا عن أي تسييس.

كما شدد على ضرورة التزام الوكالة الدولية بمسؤولياتها، داعيا مديرها العام إلى عدم الاستجابة للضغوط التي تمارسها بعض الدول.

من جانبه، أشار غروسي إلى التزام الوكالة بالتعاون الجاد مع إيران، مؤكدا أنها ستواصل مشاوراتها مع جميع الأطراف في إطار صلاحياتها ومسؤولياتها بهدف حل القضايا العالقة.

وتستضيف هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق د.هادي سيدأفقهي ومن بيروت المتابع للشأن الإيراني د.محمد شمص.. وتناقشهم هذه الأسئلة:

ما هو الدور والأمور التي تريد طهران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الالتزام بها؟

في ظل التعاون التام من قبل طهران مع الوكالة الدولية كيف يمكن للوكالة الخروج بمواقف معادية أو غير بناءة تجاه إيران؟

ما هي الأسباب أو الآليات التي تجعل الوكالة الدولية غير محصنة تجاه تدخلات بعض الجهات ويحوّل الوكالة إلى أداة مسيسة بيد البعض؟

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أكد استعداد طهران للمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إذا كان الطرف الآخر جادا.. ما هي الخطوات التي تريدها طهران؟

هل تحقيق هذه المطالب أو الخطوات ممكن في ظل وجود الإدارة الأميركية الحالية؟

ألا يمكن أن تنتقل طهران للحوار المباشر مع واشنطن باعتبار هذه الخطوة هو الحل في ظل عدم امتلاك الأوروبيين لأي قرار فعلي كما أثبتت التجارب السابقة؟

هل اتهامات الدول الأوروبية لطهران بأنها زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب صحيحة؟ وفي حال صحتها هل هذه الزيادة تأتي في إطار الحق المشروع لإيران بالتخصيب؟

في حال نفذت الدول الأوروبية تهديدها بفرض إجراءات حظر جديدة على طهران ما هي الخطوات التي يمكن أن ترد بها طهران على ذلك؟

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