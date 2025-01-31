الجيش السوداني يسيطر على مدينة في شمال كردفان

العالم-السودان

وقال الجيش في بيان: بحمد الله وتوفيقه، طهرت قواتنا المسلحة مدينة أم روّابة من مليشيا الدعم السريع، وكبدتهم خسائر فادحة.

وحسبما نقل موقع عربي 21 , سيطرت قوات الدعم السريع منذ أيلول/ سبتمبر 2023 على مدينة أم روابة، التي تبعد عن مدينة الأُبيِّض عاصمة شمال كردفان نحو 145 كيلومترا.

اقرأ ايضا... الجيش السوداني يسيطر على الخرطوم بحري والمجاعة تنهش الشعب

وتعد أم روابة مركزا تجاريا مهما وسوقا كبيرا للحبوب الزيتية، كما أنها ملتقى طرق حديدية وبرية تربط ولايات غرب السودان وجنوب كردفان بالعاصمة الخرطوم (وسط) وميناء بورتسودان شرقي البلاد.

ومنذ أشهر، بدأ الجيش شن هجوم واسع على الدعم السريع بمحاور مختلفة، وبات في الأيام الأخيرة يحقق انتصارات متتالية ، إعلانه إعادة السيطرة على وسط مدينة بحري شمالي الخرطوم، بما في ذلك جسرالمك نمر الرابط بين العاصمة وبحري للمرة الأولى منذ 21 شهرا، ما يقربه أكثر نحو القصر الرئاسي القريب من الجسر.

ويخوض الجيش والدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.