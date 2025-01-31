الصحة الفلسطينية تحدد موعد سفر أول فوج من المرضى عبر معبر رفح

العالم - فلسطين

وقالت الوزارة في تصريح صحفي: إنه سيتم التواصل تلفونياً مع المرضى والمرافقين لترتيب إجراءات السفر حسب الكشف الموافق عليه .

وذكرت أنه سيتم تجهيز باصات للتحرك نحو المعبر من خلال منظمة الصحة العالمية.

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ويأتي فتح معبر رفح، في إطار تفاهمات وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس برعاية مصرية قطرية أميركية.

يشار إلى أن الاحتلال أغلق معبر رفح ودمر أجزاء واسعة منه بعد اجتياح رفح في 7 مايو الماضي، ومن ذلك الوقت بقي المعبر مغلقا.

يذكر ان هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر سيفتح اليوم الجمعة بدلا من الأحد المقبل، تطبيقا لاتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وتل أبيب.