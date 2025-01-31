اليمنيون يقيمون صلاة الغائب على الشهيد الضيف ورفاقه

العالم _ مراسلون

صلينا صلاة الغائب على روح الشهيد محمد الضيف ورفاقه في ارض فلسطين من أجل ان نذكر الامة بعظمة هؤلاء وان نتقرب الى الله بالصلاة عليهم لننال من مقامهم عند الله تعالى وليكونوا شفعاء لنا عند الله، فهؤلاء عظماء ونحن على دربهم ماضون بإذن الله.

المصلون وخلال وقفة تضامنية لهم عبروا عن تعازيهم لكتائب القسام والأمة الإسلامية باستشهاد ابو خالد الضيف ورفاقه واكدوا انهم نالوا غايتهم بالشهادة في سبيل الله بعدما اثخنوا العدو الاسرائيلي في اعظم معارك التاريخ من اجل مقدسات الامة محققين اروع الانتصارات للمقاومة وفلسطين.

نعزي الامة العربية والاسلامية في استشهاد الشهيد المناضل القيادي الكبير محمد الضيف ورفاقه الشهداء، وهنيئا لهم الشهادة وكرمهم الله سبحانه وتعالى بالوسام العظيم وهو وسام الشهادة في سبيل الله بعد أن نكلوا باعداء الله اليهود الغاصبين.

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الاوساط اليمنية والقوى والمكونات السياسية اكدت ان دماء القادة الشهداء طوفان متجدد للمقاومة لن يتوقف الا بزوال العدو الصهيوني وتحرير كامل فلسطين وان التضحيات الكبيرة لعظماء المقاومة لن يزيدها الا قوة وصلابة وعزيمة وجهادا حتى النصر وسط تأكيدات على ثبات الموقف اليمني المساند والداعم لكل فصائل المقاومة مهما كانت الظروف والتحديات.

وستبقى اسماء القادة الشهداء في المقاومة الفلسطينية محفورة في سجلات التاريخ الفلسطيني والعربي ابطالا يلهمون اجيالا على الجهاد في سبيل الحرية والكرامة.