جيش الاحتلال يغتال 2 من مقاومي كتيبة جنين ويحتجز جثمانيهما

العالم _ مراسلون

منذ 11 يوماً لا تزال العملية العسكرية متواصلة في مخيم جنين، عملية قال الاحتلال انها لن تنتهي إلا بالقضاء على الارهاب بحسب وصفه.

هذا الرجل يحاول الوصول إلى المستشفى ولكن الوصول صعباً في ظل تواجد اليات الاحتلال في شارع المستشفيات المؤدي إلى المخيم .

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دمار هائل في مخيم جنين، منازل الفلسطينيين فارغة، غطاء جوي بالطائرات الحربية، شهداء وإصابات واعتقالات وكل هذا ولا يزال جيش الاحتلال يقول ان عمليته لم تنتهي بعد في هذا المخيم.

لم يشهد مخيم جنين مثل هذا الدمار منذ عام 2002، لا احد في هذه المنازل، المخيم خال من سكانه ولكنهم يعودون اليه ويقولون بانهم سيعودون وسيربون اطفالهم وسيكبرون ويصيرون مقاومين.