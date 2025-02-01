6 قتلى في سقوط طائرة على عدد من المنازل بولاية بنسلفانيا الأمريكية

العالم - الأميرکيتان

وقالت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية: "تحطمت طائرة صغيرة في مدينة فيلادلفيا وسقطت على مبانٍ سكنية".

وأضافت أن "طواقم الطوارئ والإسعاف تحركت إلى موقع الحادث، حيث أعقب سقوط الطائرة انفجار نتيجة اصطدامها بعدة مبانٍ سكنية في منطقة شارع روزفلت وشارع كوتمان".

وافادت وسائل إعلام أمريكية عن مقتل 6 أشخاص نتيجة سقوط الطائرة قرب مجمع تجاري في فيلادليفيا.

وذكرت المصادر أن "أسباب سقوط الطائرة لا تزال غير واضحة حتى الآن".

يُذكر أن طائرة مدنية ومروحية عسكرية تصادمتا بالقرب من مطار ريغان الدولي في واشنطن، ليل الخميس، وكان على متن الطائرة 60 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم، بينما كان على متن المروحية ثلاثة من أفراد الطاقم.

في الوقت نفسه، أفاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم وجود ناجين في حادث التحطم. وأوضح أن من بين ركاب الطائرة المدنية مواطنين روس، حيث أعرب عن تعازيه بمصرعهم، متعهدًا بالمساعدة في إعادة جثامينهم إلى الوطن. كما أكد ترامب أنه لم تكن هناك اتصالات بين قادة روسيا والولايات المتحدة بشأن هذا الحادث.