شاهد بالوثيقة: قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم

العالم _ فلسطين

وأوضحت الهيئة، في بيانها مساء اليوم الجمعة، أن 72 أسيراً من ذوي المؤبدات والأحكام العالية سيتحررون غداً ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لصفقة المقاومة، 54 من حركة فتح، 8 من حماس، اثنان من الجبهة الشعبية، اثنان من الجبهة الديمقراطية، و6 من الجهاد الإسلامي، بينهم 111 من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر.

إقرأ ايضاً... القسام تعلن أسماء 3 من الاسرى الصهاينة المقرر الإفراج عنهم السبت



وقالت المكتب في بيان صحفي، إنه "بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الإسرائيليين سيتم الإفراج غدًا السبت عن 9 من أسرى المؤبدات و81 أسيرًا من ذوي المحكوميات العالية، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة طوفان الأحرار".



