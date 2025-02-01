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شاهد بالوثيقة: قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم

شاهد بالوثيقة: قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم
السبت ٠١ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى يعلنون قائمة بأسماء 183 أسيرا سيتم الإفراج عنهم يوم غد السبت الموافق 1/2/2025 من بينهم 111 من معتقلي بعد السابع من أكتوبر.

العالم _ فلسطين

وأوضحت الهيئة، في بيانها مساء اليوم الجمعة، أن 72 أسيراً من ذوي المؤبدات والأحكام العالية سيتحررون غداً ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لصفقة المقاومة، 54 من حركة فتح، 8 من حماس، اثنان من الجبهة الشعبية، اثنان من الجبهة الديمقراطية، و6 من الجهاد الإسلامي، بينهم 111 من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر.

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وقالت المكتب في بيان صحفي، إنه "بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الإسرائيليين سيتم الإفراج غدًا السبت عن 9 من أسرى المؤبدات و81 أسيرًا من ذوي المحكوميات العالية، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة طوفان الأحرار".


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