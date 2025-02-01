شاهد استعدادات لبدء عملية تبادل باحثة إسرائيلية مع اسرى حزب الله

العراق _العالم

وقالت المصادر ، إنه "حصل تواصل غير مباشر بين المقاومة العراقية عبر جهات إقليمية وسيطة بهدف صفقة للإفراج عن أسرى حزب الله خلال العدوان الاسرائيلي مقابل الإفراج عن المختطفة الإسرائيلية اليزابيث تسوركوف".



وبحسب المصادر "كانت الصفقة المقترحة تنص على إطلاق الكيان سراح سبعة مقاومين من حزب الله تم اعتقالهم بين 27 أيلول / سبتمبر و27 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، إضافة إلى القبطان البحريّ اللبنانيّ عماد أمهز، مقابل الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية اليزابيث تسوركوف".

إقرأ ايضاً...حزب الله: منذ عام 2000 وشعبنا يثبت انه القائد الحقيقي لمسار الانتصار



وتابعت المصادر إن "فصائل المقاومة العراقية، أبدت استعدادها للمضي في الصفقة، لكنّ "إسرائيل" لم تعطِ موقفًا حاسمًا بعد، ونحن بانتظار الوساطة التي تقودها دولة إقليمية".



وكانت جماعة مسلحة على صلة بكتائب حزب الله العراق أعلنت عن احتجاز اليزابيث تسوركوف تم اعتقالها في أواخر آذار/مارس 2023 بتهمة التجسس، ووقعت هذه الحادثة بعد عودتها إلى منزلها من مقهى في حي الكرادة ببغداد؛ وتحمل تسوركوف الجنسية الروسية والإسرائيلية وتعمل في العراق بصفة باحثة.