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مصدر بالمقاومة العراقية لـ وسائل اعلام:

شاهد استعدادات لبدء عملية تبادل باحثة إسرائيلية مع اسرى حزب الله

السبت ٠١ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر بالمقاومة العراقية، اليوم السبت، أن المقاومة كانت تستعد لإبرام صفقة مع الكيان الصهيوني للإفراج الباحثة الإسرائيلية الروسية اليزابيث تسوركوف التي جرى حجزه ها في منطقة الكرادة وسط بغداد في عام 2023 بتهمة التجسس.

العراق _العالم

وقالت المصادر ، إنه "حصل تواصل غير مباشر بين المقاومة العراقية عبر جهات إقليمية وسيطة بهدف صفقة للإفراج عن أسرى حزب الله خلال العدوان الاسرائيلي مقابل الإفراج عن المختطفة الإسرائيلية اليزابيث تسوركوف".

وبحسب المصادر "كانت الصفقة المقترحة تنص على إطلاق الكيان سراح سبعة مقاومين من حزب الله تم اعتقالهم بين 27 أيلول / سبتمبر و27 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، إضافة إلى القبطان البحريّ اللبنانيّ عماد أمهز، مقابل الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية اليزابيث تسوركوف".

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وتابعت المصادر إن "فصائل المقاومة العراقية، أبدت استعدادها للمضي في الصفقة، لكنّ "إسرائيل" لم تعطِ موقفًا حاسمًا بعد، ونحن بانتظار الوساطة التي تقودها دولة إقليمية".

وكانت جماعة مسلحة على صلة بكتائب حزب الله العراق أعلنت عن احتجاز اليزابيث تسوركوف تم اعتقالها في أواخر آذار/مارس 2023 بتهمة التجسس، ووقعت هذه الحادثة بعد عودتها إلى منزلها من مقهى في حي الكرادة ببغداد؛ وتحمل تسوركوف الجنسية الروسية والإسرائيلية وتعمل في العراق بصفة باحثة.

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