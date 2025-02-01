جميع كتائب القسام حاضرة في مراسم التسليم + فيديو

العالم - مراسلون

وفي اتصال مباشر في تمام الساعة بتوقيت 10:07 مكة المكرمة أوضح الزميل محمد البلبيسي أن هذا الحدث في غرب مدينة غزة كان له رسالة واضحة لأن الاحتلال الإسرائيلي كان يريد تدمير كل شيء، فيما يشاهد التجهيز لأعداد كبيرة من عناصر كتائب القسام من وحدة النخبة.. و وحدة الظل.. والعناصر الجنود.

ولفت إلى أن الأعداد الكبيرة من عناصر كتائب القسام لها رسالة واحدة وهي أن المقاومة باقية ومتجذرة قوية، وهي من تحدد متى التسليم والاستلام والموعد والمكان.

وبين أن القسام أحضرت كل الكتائب الخاصة بها ومنها كتيبة حي الشجاعية وكتيبة حي الزيتون وكتيبة منطقة الشاطئ وكتيبة منطقة الرمال وكتيبة حي الصبرة، حيث أن كل هؤلاء الآن تواجدوا في منطقة التسليم في منتصف منطقة الميناء.

وبين أن وحدة النخبة الخاصة بكتائب القسام هي التي تشرف وكانت تحمي هؤلاء الأسرى برفقة وحدة الظل القسامية، وأشار إلى أن من المتوقع اليوم وبعد أن يتم تسليم الصليب الأحمر الأسير من مدينة غزة وأثنين من الأسرى في جنوب القطاع سيكون هناك مشهد للإفراج عن ما يقارب من 200 أسير فلسطيني، العدد الأكبر من مدينة غزة أي أكثر من 110 أسرى ممن تم اعتقالهم من بعد 7 أكتوبر خلال هذه الحرب.

وقال: نحن أمام مشهد أسطوري كبير وقوي.. وهي لحظات فارقة من قبل المقاومة الفلسطينية.

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