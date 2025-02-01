فبراير 2025 معجزة لن تتكرر.. ما الحقيقة؟

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وقال بعض النشطاء ان الفبراير لأنه يحتوى أربعة أيام من كل أيام الأسبوع، بمعنى أنه يضم 4 أيام أحد و4 أيام اثنين وكذلك 4 أيام ثلاثاء و4 أيام أربعاء إلى جانب 4 أيام خميس و4 أيام جمعة و4 أيام سبت.

وزعم بعض نشطاء التواصل الاجتماعى أن هذه الظاهرة ‏تحدث مرة كل 823 سنة، وهو ما يُسمى بـ "فبراير المعجزة".

وبمراجعة التقويم يمكننا ان نكتشف أنها معلومة غير صحيحة فما يحدث في فبراير 2025 الذى يضم 28 يومًا بـ4 أيام لكل يوم من أيام الأسبوع، ليس معجزة، بل هو أمر طبيعي تمامًا في السنوات غير الكبيسة، ويتكرر بشكل منتظم في فبراير 2026، وكذلك فبراير 2027 أيضا.

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يرتبط شهر فبراير بالسنة الكبيسة، وهي السنة التي تكون عدد أيامها 366 يوماً، على خلاف السنوات العادية التي تكون أيامها 365 يوماً فقط، حيث تشهد السنة الكبيسة وجود يوم 29 فبراير، بينما ينتهي شهر فبراير في السنة العادية عند يوم 28.