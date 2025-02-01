الاحتلال والتصعيد في الضفة

العالم - باختصار

يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على جنين ومخيمها، وسط تدمير واسع للممتلكات العامة والخاصة

أسفر العدوان على جنين عن استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة 50 آخرين وإعتقال العشرات

هدم الاحتلال في جنين وحدها نحو 100 منزل وأحرق منازل أخرى

كما تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها

خلّف العدوان دمارا كبيرا في ممتلكات المواطنين والبنية التحتية، ما أدى الى نزوح عشرات العائلات

في طولكرم، حولت قوات الاحتلال مبان سكنية وتجارية عدة الى ثكنات عسكرية

حسب الإحصاءات، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة عن إستشهاد 894 فلسطينيا

وحسب هذهالإحصاءات أصيب نحو 6700 فلسطيني واعتقل 14 ألفا و300 آخرين

كما مزقت قوات الاحتلال أوصال الضفة من خلال إقامة حواجز عسكرية جديدة

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