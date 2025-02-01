شاهد/محامي مصري يتوعد ترامب..سأضعك بمستشفى الأمراض العقلية!

العالم-مصر

وقال منصور في مقطع فيديو، ترامب لو فكر ينزل مصر هعمل إنذار لوزير الصحة بإيداعه في مستشفى الأمراض العقلية.



وأضاف، "سيسي مين يالا إحنا عندنا جيش يفرتكك، أنت فاكر في 73 إن الكيان الصهيوني اللي انهزمت (أنت وسلاحك) انهزمتوا".

وهدد المحامي المصري المعروف مرتضى منصور، بمقاضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا لم يتراجع عن تصريحاته بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة.



وشن منصور في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك، هجوما حادا على ترامب، وقال إنه منح الرئيس الأمريكي مهلة أسبوع واحد قبل التقدم بمذكرتين لمحكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، باعتبار تصريحاته تحريضا على جريمة حرب هي تهجير شعب قسراً من أرضه.