جيش الاحتلال يرحل سكان جنوب بلدة 'طمون'

العالم - الإحتلال

وبحسب مصادر محلية فقد قام جيش الاحتلال بطرد هذه العائلات وقام قبل طردها واجبارها على الخروج بالاستيلاء على مفاتيح منازلهم.

وحسب أحاديث المواطنين الذين تم طردهم طالبهم الجنود عند طردهم من منازلهم بعدم العودة لعشرة أيام.

وبالتزامن مع ذلك يواصل الاحتلال اقتحام مخيم الفارعة ومحيطه منذ خمس ساعات، خلالها قام بمداهمة منازل لمواطنين في محيط المخيم وداخله، وهناك انتشار لقوات من المشاة في المنطقة.

طواقم الهلال الأحمر أشارت أيضا إلى أن قوات الاحتلال منعتها من الوصول إلى مريض قلب داخل المخيم وقامت بالاستيلاء على مفاتيح سيارة الإسعاف.