اللواء سلامي: المدينة الصاروخية في جوف الأرض هي جزء بسيط من قدراتنا

العالم _ إيران

للاطلاع عن أحدث الانجازات الدفاعية والفضائية لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية زار الرئيس الايراني مسعود بزشكيان معرض الإنجازات الدفاعية والفضائية الإيرانية.

لن تتجرأ أي دولة على الاعتداء على دولتنا بفضل الانجازات الدفاعية هكذا أكد بزشكيان خلال تفقده عددا من منظومات الدفاع الجوي من بينها "زوبين" و"سوم خرداد" و"آرمان" و"مجيد" و"دزفول" مشيرا إلى أن هذه الانجازات هي للدفاع عن الوطن ولا لغزوِ أي دولة.

مسيرة تطوير الصناعات الدفاعية لا تتوقف وعلينا تهيئة الأرضية المناسبة لذلك بالاعتماد على القدرات الذاتية هكذا قال الرئيس الإيراني خلال زيارته معرض الإنجازات الدفاعية مشيداً بكفائة الكوادر والفنيين الإيرانيين في هذا المجال.

تأتي زيارة بزشكيان هذه غداة إزاحة الستار عن مدينة صاورخية جديدة في جوف الأرض عند السواحل الجنوبية في حلقة جديدة من سلسلة الإنجازات الدفاعية للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري.

إقرأ أيضا: إزاحة الستار عن الجيل الجديد من منظومة الدفاع الجوي 'باور 373'

المدينة تضم صواريخ كروز قدر 380 المضادة للمدمرات وهي صواريخ استراتيجي يصل مداها إلى أكثر من ألف كيلومتر يمكن تشغليها بواسطة شخص واحد في أقل من 5 دقائق.

اللواء سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية قال خلال مراسم الكشف عن المدنية الصاروخية أن القوات المسلحة الايرانية تعمل على مدار الساعة للدفاع عن الشعب، ومن أجل تعزيز قدرات البلاد وهذه المدينة تمثل جزءا بسيطا من قدراتنا.

وقال اللواء سلامي: "العدو سيجد نفسه في ورطة في حال ارتكابه أي خطأ. عند تلقينا توجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي سيتم تفعيل هذه الأنظمة الصاروخية وحينها سيكون على العدو التعامل مع كل هذه الانظمة."

من جانبه أكد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية العميد علي رضا تنكسيري أن الصواريخ المخزنة في هذه المدينة في جوف الأرض جاهزة للعمل في أقصر وقت ممكن وقد شهدت تحديثات كبيرة في نظامها التسليحي وقدرات المواجهة في الحرب الإلكترونية.

إقرأ أيضا: اللواء باقري: تجليات عظمة الحرس الثوري أحبطت الاعداء