انطلاق دفعة جديدة من المرضي الفلسطينيين نحو معبر رفح

العالم _ مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الإخبارية، محمد أبو عبيد، من قطاع غزة، إنه انطلقت دفعة من المرضى المسافرين قبل قليل باتجاه معبر رفح، مشيرا إلى أن هؤلاء المرضى عاشوا فصول الحرب والمعاناة الإنسانية في ظل تدهور المنظومة الصحية والطبية في القطاع، ولم يتمكنوا من تلقي الرعاية اللازمة، حيث منعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من الخروج عبر معبر رفح بعد إغلاقه لمدة تزيد عن 9 أشهر منذ بدء العملية العسكرية على مدينة رفح.

وأوضح مراسل العالم أن اليوم شهد انطلاق الدفعة الثالثة من المرضى، حيث من المفترض أن يسافر 50 مريضًا مع مرافقيهم نحو هذا المعبر لتلقي العلاج في الأراضي المصرية، وذلك عبر منظمة الصحة العالمية التي تلعب دورًا كبيرًا في الإشراف على سفر هؤلاء المرضى من القطاع.

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وأضاف: "تجري عمليات انتشال وبحث عن جثامين الشهداء في مناطق متفرقة من قطاع غزة، خاصة في شمال القطاع وأقصى جنوبه في مدينة رفح، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من هذه المناطق، وتنفيذ عمليات عسكرية استهدفت منازل فوق رؤوس ساكنيها."

ولفت إلى أن طواقم الدفاع المدني تعمل على البحث بين ركام هذه المنازل باستخدام المعدات البدائية والأيدي، بسبب عدم سماح جيش الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المعدات اللازمة لهذه العمليات إلى قطاع غزة.

وأكد مراسل العالم الحاجة الماسة في شمال القطاع إلى 130 ألف خيمة، وفقًا لتصريحات الدفاع المدني، وضرورة عودة النازحين إلى شمال القطاع، حيث يحتاجون إلى المساعدات والمواد الإغاثية والإنسانية لإعادة روح الحياة بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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