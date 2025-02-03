صحيفة عبرية تكشف عن مشروع نتنياهو خلال لقائه بترامب.. ما علاقته بالسعودية؟

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله، فارس الصرفندي ان الصحيفة العبرية يديعوت أحرونوت نشرت تقريراً معمقاً عنوانه "المرحلة الثانية من الصفقة مع الفلسطينيين يقابلها صفقة مع السعودية".

وأوضح الصرفندي نقلاً عن الصحيفة العبرية ان بنيامين نتنياهو وفي زيارته لواشنطن ولقائه برئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب غداً الثلاثاء سيسعی الی ربط المرحلة الثانية والثالثة من الاتفاق مع الفلسطينيين بضمان يقدمه ترامب حول صفقة لتطبيع العلاقات الاسرائيلية مع السعودية.

وأكد الصرفندي ان يديعوت احرونوت بيّنت ان نتنياهو سيطرح علی ترامب مشروعين للكف عن العودة الی العمليات العسكرية في غزة، الاول تطبيع العلاقات مع السعودية، والثاني دعم واشنطن لضربة اسرائيلية ضد ايران.

وتوقعت الصحيفة العبرية فشل نتنياهو في إقناع ترامب حول ضرب ايران، متنبئة بقبول ترامب مشروع التطبيع السعودي مع "اسرائيل" مقابل تنفيذ صفقة وقف اطلاق النار في غزة.

شاهد ايضاً.. نتنياهو يرجئ كل شئ الی بعد لقائه بترامب