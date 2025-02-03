خلال لقائه المشهداني.. بزشكيان یؤكد على ضرورة تعزيز الوحدة بین الدول الإسلامية

العالم-إيران

وخلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني والوفد المرافق له مساء الاثنين، اعتبر الرئيس بزشكيان، التآزر والتعاطف وتعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية من المتطلبات المهمة للمرحلة الراهنة ، وقال: "إننا نعتقد أن ما يؤدي إلى إضعاف الأمة الإسلامية وسلبيتها هو اثارة النزاعات الداخلية، وإذا ما سعت الدول الإسلامية إلى تنمية اقتصاداتها وسبل عيشها وأمنها وتجنبت الخلافات واتحدت مع بعضها البعض في مسار السعي لتحقيق الأهداف المشتركة فمن المؤكد ان مؤامرات الأعداء والمغرضين لن تنجح".

واعتبر الرئيس الايراني ، التعاون والتنسيق المستدام في مجالات التجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا وقضايا الحدود من بين المنصات المناسبة لتعزيز وتقوية العلاقات بين الدول الإسلامية وتمهيد الطريق لمزيد من التماسك والوحدة في العالم الإسلامي، وأضاف: "إذا تمكنا من تحقيق هذا التعاون وتطوير وتوسيع قدراتنا في مختلف قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والرعاية الصحية والثقافة، فان ذلك سيزيد من قدرتنا ويحمي بلداننا وشعوبنا من أي هجوم".

وفي جانب آخر من حديثه، أشار بزشكيان إلى التطورات الأخيرة في المنطقة، وخاصة في سوريا، وأكد على ضرورة أن تكون الدول الإسلامية ذكية وتلعب دوراً إيجابياً وفعالاً في التطورات في هذا البلد، قائلاً: "موقفنا من سوريا هو تشكيل حكومة شاملة بمشاركة كل أبناء الشعب السوري مع الحفاظ على وحدة أراضي البلاد ومنع التفكك والفوضى فيها وبصورة عامة منع الأهداف الشريرة لأعداء الأمن والاستقرار الإقليمي ، وفي هذا الصدد نحن نتفاعل مع الدول الإسلامية الأخرى.

كما أشاد الرئيس الايراني بموقف العراق القوي والحاسم في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة وقال: "فيما يتعلق بمساعدة غزة ولبنان فإن اقتراحنا هو أن تبذل كل دولة إسلامية قصارى جهدها للمساعدة في إعادة بناء وإعادة الناس هذه المناطق إلى حالتهم الطبيعية. لأن اللامبالاة تجاه آلام ومعاناة الشعببين المسلمين في غزة ولبنان بعيدة كل البعد عن تعاليمنا الدينية والإنسانية".

وخلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني عن ارتياحه لزيارته إلى إيران ولقائه بالدكتور بزشكيان، وأكد التزام مجلس النواب العراقي بدعم حكومة بلاده في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين، قائلاً: نؤكد أيضًا على تعزيز الشراكات والتعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ووصف رئيس مجلس النواب العراقي أيضا المواقف المشتركة بين إيران والعراق تجاه القضية الفلسطينية بالمشرفة والمبدئية، مضيفا: "محور المقاومة حقق إنجازات كبيرة خلال العام والنصف الماضيين، على الرغم من فقدان بعض قادته وشخصياته البارزة . ولذلك فإن الحفاظ على المبادرة في مواجهة أعداء الأمة الإسلامية في هذه اللحظة الحرجة أمر مهم وضروري للغاية."

وفي هذا اللقاء، أبدى أعضاء الوفد البرلماني العراقي، ومن بينهم رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين، آراءهم ووجهات نظرهم تجاه مختلف مجالات التعاون بين البلدين.