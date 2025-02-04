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وزارة الخارجية الإيرانية: لم يطرأ أي تغيير على وضع إدارة الملف النووي

وزارة الخارجية الإيرانية: لم يطرأ أي تغيير على وضع إدارة الملف النووي
الثلاثاء ٠٤ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

أکدت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإيرانية أنه لم يطرأ أي تغيير علی إدارة الملف النووي، وأضافت أن وزارة الخارجية هي المسؤولة عن إجراء المحادثات والمفاوضات حول القضية النووية كما كان الحال في الماضي.

العالم - ايران

وأكدت العلاقات العامة بوزارة الخارجية، ردا على سؤال وسائل الإعلام حول وضع إدارة الملف النووي، أنه لم يطرأ أي تغيير علی إدارة الملف.

وأعلنت أن وزارة الخارجية هي المسؤولة عن إجراء المحادثات والمفاوضات حول القضية النووية كما كان في السابق، ويتم ذلك تحت إدارة وزير الخارجية ومن خلال معاونیتي السیاسیة والقانوني الدولي.

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وأضافت: من الواضح أن المجلس الأعلى للأمن القومي لا يزال مسؤولاً عن تحديد استراتيجية التفاوض والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة والمعنیة.

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