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ترامب: لا بديل للفلسطينيين سوى مغادرة غزة!

ترامب: لا بديل للفلسطينيين سوى مغادرة غزة!
الثلاثاء ٠٤ فبراير ٢٠٢٥ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، الحديث عن مقترحه بنقل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

العالم - الأميرکيتان

وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أن "الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي، وأريد أن أرى الأردن ومصر يأخذان فلسطينيين من غزة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المخاطر متعددة في قطاع غزة بدعوى أنها ليست مكانا للعيش، "والفلسطينيون ليس لديهم بديل سوى مغادرة غزة"، مشيرا إلى إنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في القطاع.

وأشار دونالد ترامب إلى أنه "يمكننا أن نبني أرضا جميلة قابلة للعيش إذا غادر سكان غزة".

وأثارت تصريحات ترامب المتكررة بشأن نقل الفلسطينيين من غزة قلق العديد من الدول العربية التي ترى في ذلك تهديدا لاستقرار مصر والأردن.

قال مسؤولون أمريكيون إن تعليقات ترامب مرتبطة بالدمار الهائل في غزة والحاجة إلى جهود إعادة الإعمار الضخمة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إمكانية توطين اللاجئين من قطاع غزة في عدد من الدول العربية، بشكل مؤقت وعلى المدى الطويل.

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