بن غفير يشيد بتصريحات ترامب حول غزة.. بداية لصداقة جميلة!

العالم-الاحتلال

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، أن "الولايات المتحد سوف تتولى السيطرة على قطاع غزة".

وقال خلال حديثه إلى الصحافيين في البيت الابيض بعد إجرائه محادثات مع رئيس الوزراء الصهیونی بنيامين نتانياهو، إن "الولايات المتحدة سوف تتولى السيطرة على قطاع غزة وسنقوم بعمل هناك أيضا. سوف نمتلكها. وسنكون مسؤولين عن تفكيك كل القنابل غير المنفجرة والأسلحة الأخرى الخطيرة في هذا الموقع" حسب تعبیره.

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وتوقع ترامب أن "يتحول قطاع غزة الذي يضم أكثر من مليوني فلسطيني، إلى ريفييرا الشرق الأوسط" وذلك خلال إعلانه عن خطته لسيطرة الولايات المتحدة على القطاع.

وقال القيادي البارز في حركة حماس، سامي أبو زهري، في بيان، إن "كلام ترامب الذي قال فيه: 'ليس هناك بديل أمام سكان قطاع غزة سوى الفرار منه' غير مقبول. نحن نرى هذه التصريحات بمثابة وصفة لإشعال الفوضى والتوتر في المنطقة".

کما اعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في تصريح صحفي، إنه كان ينبغي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يمارس غطرسته ويضع شعبنا في قطاع غزة أمام خيار وحيد هو التهجير، أن يتذكر أن ١٥ شهراً من القصف المجنون بثمانين ألف طن من السلاح الأمريكي لم تفلح في تهجيره، فهل يتوهم أن تهجره تصريحات عنصرية مراوغة مغلفة بإنسانية زائفة؟!

وأكدت الحركة أن "شعبنا الفلسطيني يمتلك دوماً خيار المقاومة التي يمارسها منذ ما يزيد على قرن كامل من الزمن، من قبل ترامب ومن بعده".