تحالف الفتح: القضاء العراقي لن يرضخ للتهديدات السياسية

العالم-العراق

وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي، إن "التهجم على القضاء امر خطير وهو مرفوض والمؤسسات القضائية لم ولن ترضخ لأي تهديد او ابتزاز سياسي، وكل القوى الوطنية تقف الى جانب القضاء وما يصدر من قرارات من تلك المؤسسات هي محترمة وواجبة التنفيذ".

وبين الفتلاوي ان "بعض المفلسين سياسياً يحاولون الإساءة الى القضاء من أجل كسب مشاعر بعض المواطنين، لأغراض واهداف انتخابية"، مشيرا الى، ان "هؤلاء المفلسين ادينوا سابقاً بتهم التزوير، ولهذا استغلوا الامر الولائي الأخير من أجل مهاجمة المحكمة الاتحادية، وهذا الامر مكشوف ومعروف لدى الجميع".

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هذا وقال الأمين العام لكتائب سيد الشهداء في العراق أبو الاء الولائي في تغريدة انه القضاء العراقي ركن حصين من اركان الدولة التي بذلت لصونها اعز الدماء و المهاجمون للقضاء إنما يتخندقون في الخندق الذي هاجم الدولة يوماً ما وأسقط ثلث العراق ، من حيث يعلمون أو لا يعلمون.