ردود دولية رافضة بشأن مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة

العالم - فلسطين

فلسطينياً، أعلنت حركة حماس رفضها لخطة ترامب بشأن تهجير الفلسطينين، وقالت إنه بدلاً من محاسبة الاحتلال الصهيوني على جريمة الإبادة الجماعية تتم مكافأته، ودعت الی موقف عربي واسلامي ودولي حازم يحمي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس وطالبت ترامب بالتراجع عن تصريحاته التي تخالف القوانين الدولية.

ورفض القيادي في الحركة سامي أبو زهري تصريحات ترامب، واعتبرها وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير مخططات ترامب وان المطلوب هو إنهاء الاحتلال والعدوان على شعب غزة، وليس طرده من أرضه.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم ان الحركة ترفض تصريحات ترامب العنصرية مؤكدا انه يمكن أن تتم عملية إعادة الإعمار مع بقاء أهالي غزة فيها، دون تهجيرهم.

بدوره قال القيادي في حماس عزت الرشق ان تصريحات ترامب محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية وان شعب غزة لن يقبل بأي مخططات تهدف إلى اقتلاعه من جذوره.

بدوره قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور إن على زعماء العالم وشعوبهم احترام رغبة الفلسطينيين بالبقاء في غزة.

ورداً عن ما نقتله رويترز عن ترامب بأن السعودية لا تطالب بدولة فلسطين، شددت الرياض علی موقفها الثابت والذي لايتزعزع حيال قيام الدولة الفلسطينية معلنة رفضها القاطع للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني. المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

يمنياً، اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، ما قاله ترامب غطرسة مدانة وتصريحاً مستفزاً، ودعا إلى موقف موحد تجاه ذلك.

من جانبه، أعلن رئيس وزراء أستراليا أن موقف بلاده تجاه غزة لم يتغير بعد إعلان ترامب عن خطته للسيطرة على القطاع، وأن استراليا تؤيد حل الدولتين.

وفي أميركا، اعتبر نواب أميركيون بينهم كريس ميرفي، و جيك أوشينكلوس أن ترامب فقد عقله تماماو ان اقتراحه قد يفسد المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار محذرين من أن غزو أميركا لغزة سيؤدي الی مذبحة لألاف الجنود الاميركيين وحرب في الشرق الاوسط لعقود.

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