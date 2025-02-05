عندما يهدي نتنياهو أداة جريمته إلى ترامب.. والأخير هكذا يرد!

العالم-الاحتلال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو أهدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهاز اتصال إلكترونيا لا سلكيا صغيرا (بيجر) لونه ذهبي وقالت إن ذلك يشير إلى العملية السرية التي نفذتها المخابرات الإسرائيلية ضد آلاف من اللبنانيين.

ففي يوم 17 سبتمبر/أيلول 2024 أعلن حزب الله أن المئات من مقاتليه وآخرين من المواطنين اللبنانيين أصيبوا بجراح متفاوتة الخطورة بعد انفجار أجهزة "بيجر" كانوا يحملونها، واتهم إسرائيل بالوقوف وراء هذه التفجيرات.

ووقعت هذه التفجيرات في مناطق عديدة في لبنان بينها الضاحية الجنوبية لبيروت ومدن البقاع والنبطية والحوش وبنت جبيل وصور وطرابلس وبعلبك وغيرها.

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وذكت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو أهدى ترامب جهاز بيجر ذهبي اللون وآخر عاديا.

وأضافت أن ترامب علق على الهدية المقدمة من نتنياهو بقوله "كانت عملية رائعة"، في إشارة إلى عملية تفجير أجهزة البيجر في لبنان والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء بينهم أطفال.

ويعتبر العدوان الصهيوني بتفجير اجهزة البايجر جريمة حرب موصوفة تستدعي ملاحقتها في المحافل الدولية. جريمة حرب مكتملة العناصر، ارتكبها العدو الإسرائيلي بتفجير أجهزة النداء “البايجر” بأيدي حامليها.