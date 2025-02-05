العفو الدولية: مقترحات ترامب بشأن غزة عبثية ولا أخلاقية ولاشرعية

العالم - فلسطين

وأوضحت المنظمة الدولية، في تصريح اليوم الأربعاء، أنه من غير المقبول مقترح الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، والسخرية من حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأكدت المنظمة أن مقترحات ترامب بشأن غزة عبثية وليست أخلاقية ولا شرعية.

جاء ذلك بعد تصريحات جديدة لترامب عقب لقائه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، قال فيها "أرغب في رؤية مصر والأردن يستقبلان سكانا من غزة، وأعتقد أن سكان القطاع يجب أن يحصلوا على أرض جيدة وجديدة"، كما شجع أن تكون غزة "ملكية طويلة الأمد" لبلاده.

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