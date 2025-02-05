تمهيدا لدخول وسط الخرطوم.. الجيش السوداني في الرميلة

العالم _ بانوراما

ويمهد الجيش السوداني لدخول قلب العاصمة الخرطوم، عقب اقترانه بقوات الجيش في منطقة المقرن. وشهدت منطقة العيلَفون جنوب شرقي الخرطوم توافد آليات للجيش في طريقها نحو العاصمة. وقالت المصادر أن قوات الجيش ستفرض حصاراً على منطقة شرق النيل قبيل أن تتقدم للتوغل في الخرطوم.

وكان الجيش والقوات المساندة له قد دخل خلال الساعات الماضية الأجزاء الجنوبية الشرقية من ولاية الخرطوم، قادما من ولاية الجزيرة. وبسط سيطرتَهُ على مدينة الكاملين، آخر معاقل قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط البلاد. في حين تعرضت قوات الدعم السريع في السودان لضربات موجعة، خلال الأسابيع الأخيرة، طالت عددا من قادتها الميدانيين.

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