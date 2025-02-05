روبيو: عرض ترامب بشأن غزة خطوة سخية جدا !

العالم - الأميركيتان

وأضاف روبيو للصحافيين خلال زيارة إلى غواتيمالا أنّ طرح ترامب، الذي أثار موجة تنديد حول العالم، “لم يكن معاديا، كان على ما أعتقد خطوة سخية جدا، عرضا لإعادة الإعمار وتولي الإشراف على إعادة الإعمار”.

بالتزامن، أكّد البيت الأبيض الأربعاء أنّ ترامب “لم يتعهّد” بإرسال قوات إلى غزة “في الوقت الحاضر” في إطار خطته لإعادة إعمار القطاع بعد إفراغه من سكانه الفلسطينيين، لكنّه لم يستبعد ذلك أيضا.

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وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية للصحافيين إنّ “الرئيس لم يتعهّد بنشر جنود على الأرض في غزة”، لكنّها أضافت ردا على أسئلة الصحافيين بهذا الصدد أنّ “الرئيس لم يتعهد ذلك في الوقت الحاضر”.

وكان ترامب أثار صدمة، أمس الثلاثاء، بتصريحاته حول “سيطرة أمريكية” على غزة وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.