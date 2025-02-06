إيران تدشن أكبر إنجاز بحري عسكري على الإطلاق + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل نويد بهروز أن البحرية الإيرانية التابعة لحرس الثورة الإيراني دشنت اليوم أكبر إنجازاتها البحرية على الإطلاق، وذلك من خلال إدخال حاملة الطائرات المسيرة الخدمة.

وبين أن حاملة الطائرات هذه ليست مجرد منصة لإطلاق الطائرات المسيرة، بل يمكن وصفها بأنها قاعدة عسكرية بحرية متنقلة في عرض البحار، وهي قادرة على حمل عشرات الطائرات المسيرة من مختلف الأنواع، بما في ذلك طائرات الاستطلاع والطائرات القاذفة، بالإضافة إلى المروحيات القتالية والاستطلاعية.

القدرات الفريدة للحاملة

وأشار إلى أن حاملة الطائرات هذه تمتلك قدرات هائلة، حيث يمكنها التنقل في البحار والمحيطات لأكثر من عام دون الحاجة إلى التزود بالوقود، مما يمكنها من الوصول إلى مختلف نقاط العالم والمحيطات، وهذا يعني أن إيران ستكون قادرة على نقل هذه المسيرات في مختلف أرجاء العالم.

ولفت إلى أنها قادرة كذلك على إطلاق صواريخ بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ كروز والصواريخ الدقيقة، بالإضافة إلى حمل القوارب السريعة القاذفة، مما يمكن إيران من نشر هذه القوارب في مسافات بعيدة عن سواحلها.

البنية التحتية المتكاملة

وأوضح أن الحاملة تتمتع بإمكانيات عالية، حيث تحتوي على مستشفى متنقل مجهز بكل الردهات الطبية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للرياضة والألعاب الرياضية.

وأكد أنها تعد قاعدة عسكرية متنقلة متكاملة، قادرة على توفير الدعم اللوجستي والعسكري للقوات البحرية الإيرانية، مما يعزز قدرات إيران في توفير الأمن في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان وحتى المحيط الهندي.

تحويل سفينة تجارية إلى قاعدة عسكرية

وبين أنه تم تنفيذ هذا المشروع الضخم على مدى عامين ونصف العام، حيث تم تحويل سفينة تجارية كبيرة لنقل الحاويات إلى قاعدة عسكرية بحرية قتالية، تتميز بمدرج لإطلاق الطائرات المسيرة يبلغ طوله أكثر من 180 متراً، مما يعكس القدرات الهائلة التي تتمتع بها هذه القطعة البحرية القتالية.

رسائل إيران الاستراتيجية

وأشار إلى أنه وخلال الكلمة التي ألقاها القائد العام لحرس الثورة، اللواء حسين سلامي، أكد أن هذا الإنجاز البحري الكبير يرسل رسالة واضحة للأطراف الطامعة في المنطقة، كما أنه يؤكد أن إيران لا تشكل تهديداً للدول المجاورة، بل تعمل على إنشاء منظومة تعاونية مع دول المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار.

تعزيز القدرات الردعية

وقال مراسلنا إن هذا الإنجاز البحري العسكري يعتبر أكبر إنجاز بحري لإيران على الإطلاق، وسيشكل منعطفاً مهماً في تعزيز القدرات البحرية الإيرانية، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وقال نويد بهروز: إن تطوير إيران لقدراتها العسكرية، بما في ذلك منظومة الطائرات المسيرة المتطورة، يرسل رسالة واضحة بأن إيران لم ولن تتوقف عن تعزيز قدراتها القتالية والردعية، وستواجه أي محاولات تهديدية بقوة وحسم.

الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة

وخلص إلى القول إن إيران تهدف من خلال تعزيز قدراتها العسكرية إلى توفير الأمن للقطع البحرية التجارية، وحماية أمن الطاقة، ومواجهة محاولات الهيمنة الأميركية في المنطقة،كما تسعى إيران إلى التعاون مع دول المنطقة لإنشاء منظومة أمنية تعاونية بعيداً عن الوجود الأميركي، مما يعزز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان.

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