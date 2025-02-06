الدفاع المدني بغزة: نعجز عن انتشال جثماين 10 آلاف شهيد من تحت الانقاض

العالم - فلسطين

وأضاف الدفاع المدني اليوم الخميس أن الوضع مأساوي جدا تزامنا مع ذروة المنخفض الجوي الذي يشهده القطاع، موضحا أن مساعدات قليلة دخلت إلى القطاع ولم تصل أي خيام أو كرفانات أو بيوت جاهزة.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بدخول الوقود ومعدات الإنقاذ والإجلاء، مضيفا أن الجيش الاحتلال يتعمد إعاقة دخول المعدات والمساعدات العاجلة لإغاثة أهالي القطاع.

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وأشار إلى أن هناك تقصيرا واضحا من الهيئات الدولية لضمان دخول المساعدات إلى القطاع.

وقال الدفاع المدني إن "طواقمنا شبه عاجزة عن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية بعد فقدان 80% من إمكانياتنا".

وطالب الدفاع المدني الصليب الأحمر الدولي بالدعم الفوري لطواقمه وتزويده بآليات التدخل والإنقاذ.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 47,552 شهيدا و111,629 مصابا منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر 2023.

وقدر حجم الخسائر في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي بأكثر من 50 مليار دولار، حيث انتهج جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على القطاع تدميرا هائلا شمل مناحي الحياة كافة.