ظريف يلتقي بالرئيس العراقي عبداللطيف جمال

العالم – إيران

وأكد ظريف مرة أخرى، دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق دفاعا عن أمنه وسيادته واستقلاله.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في العراق أن ظريف بلغ الرئيس العراقي تحيات نظيره الإيراني مسعود بزشكيان متمنيا التقدم والرفاهية للشعب العراقي.

وأكد الرئيس رشيد في اللقاء أن العراق يؤكد على توسيع العلاقات بين البلدين وتعزيز آليات التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.

وأضاف: سياستنا الخارجية تستند إلى مصالح شعبنا ورؤيته للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد على أهمية اعتماد الحوار البنّاء والمنتج في حل القضايا والأزمات التي تواجه دول المنطقة.

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وبشأن التطورات في فلسطين أكد الرئيس العراقي موقف العراق الثابت بدعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم وتقرير مصيرهم بإقامة دولتهم المستقلة، منوّهاً إلى أن "العراق يرتبط بعلاقات جيدة مع دول الجوار والعالم، وانطلاقاً من دوره المحوري، فقد سعى إلى تعزيز فرص السلام وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الإقليمية".

أما المساعد الاستراتيجي لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمدجواد ظريف فقد أكد عمق العلاقات الإيرانية العراقية، مشيراً إلى الأواصر الدينية والجغرافية والاجتماعية والتاريخية التي تربط الشعبين الجارين.

كما أكد ظريف "الدور المهم للبلدين في تثبيت دعائم السلام والاستقرار عربياً وإقليمياً"، مجدداً دعم بلاده للعراق في الدفاع عن أمنه وحماية سيادته واستقلاله.