بزشكيان: إيران لا تسعى للحصول على سلاح نووي

العالم-إيران

وقال بزشكيان خلال لقاء مع دبلوماسيين أجانب في طهران عشية الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامية "نحن لا نسعى للحصول على سلاح نووي"، معتبراً أن "التحقق من هذه المسألة مهمة سهلة".

واكد رئيس الجمهورية الايراني ان الحرب ليست في مصلحتنا، كما اننا لا نسعى للحصول على السلاح النووي، وهذه هي فتوى قائد الثورة لان عقيدة الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تنطوي ابدا على ارتكاب اعمال قتل ضد الاناس الابرياء.

واكد بزشكيان ان اسرائيل التي اعتدت على جميع بلدان المنطقة تثير قضايا ضد الانشطة النووية الايرانية بينما الوكالة الدولية للطاقة الذرية قامت بعمليات التفتيش في المنشآت النووية الايرانية متى ما شاءت، وبامكانها المجئ للمرة المائة للتفتيش، لاننا لسنا بصدد اقتناء السلاح النووي.

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واشار بزشكيان: لم تمض أيام قليلة على انتصار الثورة حتى فرضوا الحرب علينا، وأغلب الدول دعمت الدولة التي غزت أرضنا، وإيمان شعبنا جعله يتمكن من طرد العدو من أرضه بيديه الخاليتين.

وأكد أننا لسنا معتدين ولم نسعى للحرب والاضطرابات، وقال: في يوم تنصيبه رئيساً، اغتيل إسماعيل هنية في طهران، وكان شعارنا منذ البداية التواصل مع الجميع من خلال الصداقة والأخوة، وسائل الإعلام غير العادلة في العالم تروج كل يوم أننا سبب الاضطرابات. يتحدثون عن حقوق الإنسان ويقتلون 14 ألف طفل بريء في غزة أمام العالم. قتلوا النساء وقصفوا المستشفيات. ما هي حقوق الإنسان التي تسمح بدفن الأطفال تحت الركام؟

واعرب عن اسفه لان العالم لاذ بالصمت وان تكلم، كانت الكلمات دبلوماسية من اجل رفع العتب. وتساءل: لماذا تصمت الضمائر الحية وتقدم الدعم احيانا وتزعم ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اربكت الامن في المنطقة، بينما نحن لسنا بصدد اقتناء السلاح النووي.

وقال الرىيس الايراني: بالتأكيد إيران ستعزز علاقاتها مع جيرانها أكثر وسنحاول تعزيز خططنا الاستراتيجية مع الصين وروسيا ونحن على استعداد لتدوين وتوقيع خطط استراتيجية مع جميع الدول بشرط أن ننظر إلى بعضنا البعض برؤية متساوية ونحترم بعضنا البعض. آمل أن يؤدي وجود سفرائكم إلى تعزيز علاقاتنا.

أشار إلى أنني كنت صغيرا أثناء انتصار الثورة الإسلامية وكنت أبحث عن إزالة التمييز والظلم، وقال: أردنا ألا يكون هناك تمييز عرقي وعنصري في المجتمع. لقد انتصرت الثورة وتشكلت المؤامرات منذ اليوم الأول وكنا ضحايا الإرهاب وكانت الشخصيات السياسية والدينية والثقافية في بلادنا ضحايا إرهاب أشخاص لا يريدون لبلادنا أن تقف على قدميها.

وأشار الرئيس إلى اغتيال شخصيات مهمة ومن بينهم رئيس بلادنا في بداية الثورة الإسلامية وتابع: إن الذين ارتكبوا العديد من الاغتيالات في بلادنا يتهموننا بدعم الإرهاب. ولم يكن لنا ذنب إلا أننا أردنا أن نعيش بحرية وأن ينمو شعبنا حسب تطلعاته ويعيش في سلام وطمأنينة.