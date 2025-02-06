لقاء بين السوداني وظريف...هذا ما بحثاه

العالم-العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، أنه "جرى- خلال اللقاء- استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات، فضلًا عن البحث في آخر التطورات على المستوى الإقليمي، وأهمية تنسيق المواقف والخطوات بما يصب في دعم الأمن والاستقرار الدوليين".

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وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون المشترك، والتنسيق إزاء ما تشهده المنطقة من تحديات وتطورات وتقوية التواصل والحوارات المشتركة إقليميًا ودوليًا؛ لإيجاد حلول مستدامة للقضايا والأزمات التي تعاني منها المنطقة، وضمان حقوق الشعوب".

من جانبه، نقل ظريف تحيات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى السوداني، مؤكدًا، أهمية التنسيق والتعاون إزاء مختلف التطورات والتحديات.