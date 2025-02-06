نتنياهو يعرض على ’ترامب’ مقترح المرحلة الثانية للصفقة.. هذه بنودها!!

العالم - الاحتلال

موقع "واللا" العبري، نقل عن مسؤولين أميركيين قولهم، "إن المقترح يتضمن الإفراج عن أسرى كبار وتنازل حركة حماس عن حكم القطاع".

وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى أن المقترح يتضمن مغادرة قيادات حركة حماس والأسرى الكبار قطاع غزة. على حد قولهم.

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وأضافوا: "كما إن المقترح يتضمن إنهاء للحرب وإفراجاً عن أسرى فلسطينيين رفضت "إسرائيل" الإفراج عنهم في المرحلة الأولى.

وأشاروا إلى أن نتنياهو معني بتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق للإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت "إسرائيل" بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.