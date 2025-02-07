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إيطاليا وإسبانيا ترفضان تهجير الفلسطينيين من غزة

إيطاليا وإسبانيا ترفضان تهجير الفلسطينيين من غزة
الجمعة ٠٧ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره "الإسرائيلي" جدعون ساعر في ميناء أسدود، رفض بلاده القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

العالم _ اوروبا

وأوضح تاياني أن "لا يمكن إجبار الفلسطينيين على أي خيار"، في إشارة إلى المخطط الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يسعى للاستيلاء على القطاع.

في سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عن رفضه لاقتراح وزير جيش الاحتلال الصهيوني يسرائيل كاتس، الذي دعا إلى استقبال إسبانيا لفلسطينيين في حال تهجيرهم من غزة.

وأكد ألباريس في مقابلة مع محطة إسبانية أن "أرض سكان غزة هي غزة، ويجب أن تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

تأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من رفض ألباريس لمقترح ترامب بإعادة توطين سكان غزة في أماكن أخرى، والذي وصفه بأنه يهدف إلى إنشاء "ريفييرا الشرق الأوسط".

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وكان ترامب قد أعلن في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على غزة، مشيرًا إلى إمكانية تطويرها لتصبح وجهة سياحية في المنطقة.

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