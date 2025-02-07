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قوات الاحتلال تقتحم بلدة تل جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية
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مسيّرة للاحتلال تطلق قنبلتين على بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية
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سقوط صاروخين شمال الهرمل جنوب لبنان اطلقتهما هيئة تحرير الشام
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الرئيس اللبناني: الجيش مستعد للانتشار بالمناطق التي ينسحب منها الاحتلال
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الرئيس اللبناني للمبعوثة الاميركية: يجب وقف الاعتداءات الاسرائيلية بالجنوب
عاجل
الرئيس اللبناني للمبعوثة الاميركية: يجب وقف الاعتداءات الاسرائيلية
عاجل
الرئيس اللبناني للمبعوثة الاميركية: استقرار الجنوب مرتبط بانسحاب الاحتلال
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هيومن رايتس ووتش: العقوبات بحق الجنائية الدولية تجعل واشنطن مجرمة حرب
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استشهاد 4 من عائلة واحدة بانفجار منزل في بلدة طير حرفا
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قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين في الخليل ونابلس
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 07-02-2025
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الجمعة ٠٧ فبراير ٢٠٢٥ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
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2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.