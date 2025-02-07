قائد القوات الجوية: حققنا الاكتفاء الذاتي بإنتاج المعدات العسكرية

العالم _ إيران

وأعلن العميد الطيار واحدي اليوم الجمعة 7 شباط/فبراير قبيل اجتماع قادة القوة الجوية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية مع سماحة قائد الثورة الاسلامية في مقابلة متلفزة: القوات الجوية والدفاع الجوي هما الذراعان الرئيسيان للقوات المسلحة الإيرانية وعلى الرغم من تعرضهما للعقوبات، فقد تمكنا من الدفاع عن البلاد بنجاح لمدة ثماني سنوات.

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وقال: نعلن لجميع الأعداء أن من له أي طمع على هذه الحدود فإننا سنقف وجهه بقوة ونضحي بدمائنا حتى آخر قطرة.

وأوضح: أن القوات الجوية حققت تقدماً جيداً في مجال الطائرات و المسيرات وهي جاهزة للدفاع عن إيران بقوة.

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ویأتي استقبال قائد الثورة الاسلامية لقادة القوة الجوية علی اعتاب ذكرى البيعة التاريخية التي جرت في 8 شباط/ فبراير 1979 من قبل كوادر هذه القوة مع مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض).