عون للمبعوثة الأميركية: استقرار جنوب لبنان مرتبط بانسحاب الإحتلال

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وشدد عون خلال استقباله نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، اليوم الجمعة، في قصر الرئاسة ببعبدا، على أنه "يجب أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية، بما في ذلك قتل الأبرياء والعسكريين، وتدمير المنازل، وتجريف الأراضي الزراعية وإحراقها".

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وأكّد أنّ "الجيش اللبناني جاهز للانتشار في القرى والبلدات التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية"، على أن يُنجز الانسحاب ضمن المهلة المحددة في 18 شباط/فبراير الجاري.

كما أشار عون إلى أنّ "التعاون مع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) يستمر بشكلٍ بنّاء لتنفيذ القرار 1701، بهدف تثبيت الاستقرار من جهة، وإعادة الحياة تدريجياً إلى المناطق المحررة، التي تحتاج إلى خطة شاملة وضمان الحد الأدنى من مقومات العيش".

وتناول عون ملف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وأوضح أنّ المشاورات لتشكيل الحكومة "تكاد تصل إلى خواتيمها"، على أن "تتمتع الحكومة بالانسجام والقدرة على تحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم، وفق ما ورد في خطاب القسم".