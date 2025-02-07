الصين تدعو بنما للتحرر من التدخلات الخارجية

العالم - الاميركيتان

وحسب وكالة "شينخوا"، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال إحاطة صحفية، أن بكين تعارض بشدة محاولات الولايات المتحدة لتشويه وتعطيل التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق من خلال الضغوط والإكراه.

وأضاف المتحدث أن بكين تعرب عن أسفها العميق لقرار بنما عدم تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في المبادرة.

وأوضح أن مبادرة الحزام والطريق تعد مشروعا للتعاون الاقتصادي، وقد حققت فوائد ملموسة لشعوب أكثر من 150 دولة، بما في ذلك أكثر من 20 دولة في أمريكا اللاتينية.

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كما اشار إلى أن التعاون بين الصين وبنما في إطار المبادرة كان مثمرا في السنوات الأخيرة.

وشدد المتحدث على أن الصين تأمل أن تنظر بنما إلى الصورة الأشمل للعلاقات الثنائية والمصالح الطويلة الأمد للشعبين، وتتخلص من التدخلات الخارجية، وتتخذ القرار الصائب.

وكان الرئيس البنمي، خوسيه راوول مولينو، قد أعلن أمس الخميس، عن انسحاب بلاده من مبادرة الحزام والطريق الصينية، وذلك بعد أيام من استقباله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في خطوة تأتي في سياق الجهود الأمريكية للحد من نفوذ بكين على قناة بنما.

وكان مولينو قد أشار، سابقا، إلى أنه لن يجدد مذكرة التفاهم الموقعة مع الصين، وفي مؤتمر صحفي، أوضح أن سفارة بنما في بكين قدمت الوثيقة التي تعلن الخروج من الاتفاق خلال مهلة الـ90 يومًا المنصوص عليها في الاتفاقية بين البلدين.