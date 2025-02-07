ردود أفعال دولية منددة بقرار ترامب فرض عقوبات على الجنائية الدولية

العالم _ الأميركيتان

في تقويض سافر لنظام العدالة الدولية يفرض الرئيس الاميركي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. قرار نددت به المحكمة متعهدة بالوقوف بحزم مع موظفيها داعية الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.

ردود الافعال المنددة بقرار ترامب معاقبة المحكمة الدولية توالت بشكل متسارع. رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اكد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية يهدد استقلالها ويقوض نظام العدالة الدولية.

في حين أعربت هولندا التي تستضيف مقر الجنائية الدولية في لاهاي عن أسفها حيث اكد وزير خاريجتها كاسبار فيلدكامب عبر منصة إكس أن "عمل المحكمة أساسي من أجل المعركة ضد الإفلات من العقاب."

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كما أبدت فرنسا دعمها لمحكمة الجنائية الدولية عبر بيان صادر عن المتحدث باسم خارجيتها الذي أكد ان باريس ستحشد جهودها مع شركائها حتى تتمكن المحكمة من مواصلة مهمتها بطريقة مستقلة ونزيهة.

بدوره قال المستشار الألماني اولاف شولتس إن عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية أداة خاطئة.

من جانبه أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بريطانيا تدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع مرسوما يقضي بفرض عقوبات على محكمة الجنايات الدولية على خلفية إصدارها مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت كمجرمي حرب في غزة.

وبعد التوقيع قال ترامب إن المحكمة انخرطت في أعمال تستهدف واشنطن وحليفتها تل أبيب، وأضاف أن أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت تقوض الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وتشكل سابقة خطيرة، مهددا بإجراءات تصعيدية ورد قوي على أي محاولة اعتقال أو محاكمة لمواطن أميركي أو حليف.

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