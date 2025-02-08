قائد القوات البحرية الايرانية يصل الى كراتشي

العالم - إیران

وكان في استقبال الأدميرال إيراني في مطار "جناح" الدولي في كراتشي فجر اليوم السبت القنصل العام الايراني في كرانشي حسن نوريان، والملحق العسكري الايراني في باكستان العقيد محمد محسن شهابي، ومجموعة من المسؤولين العسكريين الباكستانيين.

ومن المقرر أن يحضر قائد القوات البحرية وأعضاء الوفد العسكري رفيع المستوى المرافق له المناورات البحرية الدولية "أمان 25" في ميناء كراتشي. وكان الفريق العملياتي للبحرية الإيرانية قد توجه إلى كراتشي للمشاركة في مناورات "أمان 25".

ومن بين الخطط الأخرى لزيارة قائد القوات البحرية الايرانية إلى كراتشي الاجتماع مع قائد البحرية الباكستانية وحضور مؤتمر "أمان" الدولي للحوار وزيارة القسم العملياتي لمناورات "أمان" الدولية.

وانطلقت الجمعة في ميناء كراتشي فعاليات المناورات البحرية التاسعة "أمان 2025" والمؤتمر البحري الدولي الذي تستضيفه البحرية الباكستانية وتشارك فيه أكثر من 60 دولة.

وتحمل مناورات "أمان" البحرية الدولية هذا العام شعار "معا من أجل السلام" وتتمثل رسائله في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للحفاظ على النظام في البحر، وزيادة القدرات وبالتالي العمل كجسر بين المناطق، وتبادل الخبرات، والتفاهم المتبادل، والعزم الموحد ضد الإرهاب والجرائم في المجال البحري.

وفي مقابلة خاصة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء "ارنا" قبل ايام، أعرب قائد البحرية الباكستانية عن ارتياحه لمشاركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المناورات البحرية الدولية "أمان 25" وقال: "باكستان لديها تفاعلات بناءة للغاية مع البحرية الإيرانية، ونحن مستعدون برغبة وافرة لرفع مستوى هذا التعاون مع بلدنا الجار".